"Голос Кореи": Шойгу на приёме в Пхеньяне вручил Ким Чен Ыну подарок от Путина

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время праздничного приёма в Пхеньяне вручил высшему руководителю КНДР Ким Чен Ыну подарок от российского лидера Владимира Путина.

Фото: ЦТАК

По информации радиостанции "Голос Кореи", праздник был устроен в честь приезда военной делегации РФ. Подчёркивается, что Шойгу передал сюрприз до начала мероприятия.

"Ким Чен Ын выразил благодарность за то, что президент Путин прислал знаменательный подарок", — сказано в публикации.

Пока не уточняется, о каком именно презенте идёт речь.

При этом на сайте радиостанции отмечается, что руководитель КНДР подарил Шойгу сувенир на память.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя визит главы Минобороны России в КНДР, допустил, что страны договариваются о взаимных поставках вооружений. Как пояснил военспец, российско-северокорейский диалог может стать историческим.