Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время праздничного приёма в Пхеньяне вручил высшему руководителю КНДР Ким Чен Ыну подарок от российского лидера Владимира Путина.
По информации радиостанции "Голос Кореи", праздник был устроен в честь приезда военной делегации РФ. Подчёркивается, что Шойгу передал сюрприз до начала мероприятия.
"Ким Чен Ын выразил благодарность за то, что президент Путин прислал знаменательный подарок", — сказано в публикации.
Пока не уточняется, о каком именно презенте идёт речь.
При этом на сайте радиостанции отмечается, что руководитель КНДР подарил Шойгу сувенир на память.
Ранее полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя визит главы Минобороны России в КНДР, допустил, что страны договариваются о взаимных поставках вооружений. Как пояснил военспец, российско-северокорейский диалог может стать историческим.
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