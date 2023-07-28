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Минобороны Японии заявило о новой эре мирового кризиса

0:50
Мир

Мир переживает новую эру кризиса, заявили специалисты в ежегодном докладе Минобороны Японии. Так, по их мнению, дисбаланс сил в мире привёл к конкуренции между странами во всех сферах.

Минобороны Японии заявило о новой эре мирового кризиса
Фото: Fotodom.ru

Речь идёт о конкуренции:

  • в экономике,
  • политике,
  • во влиянии,
  • военной отрасли.

"Международное сообщество стоит перед лицом наиболее тяжёлого времени со Второй мировой войны и переживает новую эру кризиса", — говорится в докладе.

Усилилось противостояние между двумя крупнейшими игроками рынка — США и Китаем. По словам специалистов, каждая из стран развивает ускоренными темпами технологии, которые в будущем может применить в боевых действиях.

Ранее японские Минобороны назвало Россию "непосредственной угрозой" Европе. 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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