Мир переживает новую эру кризиса, заявили специалисты в ежегодном докладе Минобороны Японии. Так, по их мнению, дисбаланс сил в мире привёл к конкуренции между странами во всех сферах.
Речь идёт о конкуренции:
"Международное сообщество стоит перед лицом наиболее тяжёлого времени со Второй мировой войны и переживает новую эру кризиса", — говорится в докладе.
Усилилось противостояние между двумя крупнейшими игроками рынка — США и Китаем. По словам специалистов, каждая из стран развивает ускоренными темпами технологии, которые в будущем может применить в боевых действиях.
Ранее японские Минобороны назвало Россию "непосредственной угрозой" Европе.
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