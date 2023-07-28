Американцев возмутили новые требования официального Киева поставить Украине ещё больше оружия. По мнению пользователей Сети, Незалежная переходит на "откровенный шантаж".
Ранее украинские власти потребовали от Запада больше оружия, чтобы якобы остановить приток беженцев в Европу.
Так, американские читатели издания Breitbart очень удивились подобному заявлению Киева и подчеркнули, что им рассказывают о постоянных "победах" ВСУ.
"Минуточку, нам же ещё недавно рассказывали, что они выигрывают", — написал комментатор zagnut64 под соответствующей статьёй издания.
"Получается, они уже до откровенного шантажа докатились?" — поддержал читатель Autonomo.
По мнению комментаторов, Украина нагло врёт насчёт "побед", чтобы сохранить западную поддержку и финансирование.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.