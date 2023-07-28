В США прокомментировали требования Киева по оружию: "До откровенного шантажа докатились?"

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Американцев возмутили новые требования официального Киева поставить Украине ещё больше оружия. По мнению пользователей Сети, Незалежная переходит на "откровенный шантаж".

Фото: russian.rt.com

Ранее украинские власти потребовали от Запада больше оружия, чтобы якобы остановить приток беженцев в Европу.

Так, американские читатели издания Breitbart очень удивились подобному заявлению Киева и подчеркнули, что им рассказывают о постоянных "победах" ВСУ.

"Минуточку, нам же ещё недавно рассказывали, что они выигрывают", — написал комментатор zagnut64 под соответствующей статьёй издания. "Получается, они уже до откровенного шантажа докатились?" — поддержал читатель Autonomo.

По мнению комментаторов, Украина нагло врёт насчёт "побед", чтобы сохранить западную поддержку и финансирование.