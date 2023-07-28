РИА Новости: Россия потеряет незамерзающий порт в Мурманске из-за "коллапса" Гольфстрима

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Россия может потерять Мурманский порт как незамерзающую акваторию из-за разрушения Атлантической меридиональной оборотной циркуляции, которая включает в себя течение Гольфстрим, заявил преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

Фото: pixabay.com

Ранее иностранные СМИ сообщили, что циркуляция может измениться из-за планомерного глобального потепления, что повлияет в том числе и на течение Гольфстрим. Океан начнёт отдавать в атмосферу больше тепла, что ведёт к усиленному таянию ледников.

"Усилится южная ветвь, а северная ветвь, которая называется Северо-Атлантическим течением, продолжение которого подходит к Мурманску, может ослабнуть… Возможно, Мурманск перестанет быть незамерзающим портом", — сообщил океанолог РИА Новости.

Арктика начнёт "теплеть", что ведёт к сокращению "ледяной шапки". Однако, по мнению эксперта, Гольфстрим вряд ли остановится окончательно "или исчезнет".