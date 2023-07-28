Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2024 год

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Сенат США одобрил законопроект оборонного бюджета Штатов на 2024 финансовый год, который начнётся с октября. Согласно информации, против выступили лишь 11 политиков.

Фото: pokeda.ru

Так, сумма оборонного бюджета составит $880 млрд. "За" проголосовали 86 членов верхней палаты конгресса.

Ранее Палата представителей одобрила сумму бюджета в 886,3 миллиарда долларов.

Теперь представитель обеих палат необходимо согласовать конечный объём оборонного бюджета, проект которого должен подписать президент страны Джо Байден.