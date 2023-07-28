NYT: украинская беженка ушла от мужа к финну после 30 лет брака — "Мне нужна новая жизнь"

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Украинская беженка ушла от мужа к финну после 30 лет брака. По словам её экс-супруга, она забрала детей и ушла, а он остался в Незалежной.

Фото: Myśl Polska

Как рассказал мужчина, его бывшая жена познакомилась с новым возлюбленным спустя несколько недель после переезда в Финляндию. "Адюльтер" беженка скрывать не стала.

"Она позвонила ему по телефону и заявила: "Я не хочу продолжать наши отношения. Мне нужно новое место жительства, новые отношения, новое всё. Мне нужна новая жизнь", — передаёт историю со слов супруга New York Times.

Вскоре супруги развелись. По словам экс-мужа, он не мог смириться, что его жена с кем-то другим. Мужчина признался, что до сих пор ждёт беженку дома на Украине.