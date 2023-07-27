В Грузии вспыхнул скандал из-за прибытия в Батуми лайнера с россиянами

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В порту Батуми недавно остановился круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту, и это вызвало недовольство среди оппозиционеров Грузии. Об этом сообщае тпортал РИА новости.

Фото: Fotodom.ru

Двадцать второго июля круизный лайнер Astoria Grande, принадлежащий турецкой компании Miray Cruises, отправился из Сочи в Турцию с заходом в порт Батуми. Это обычное маршрутное путешествие, которое пользуется популярностью у туристов из разных стран.

Однако, местные представители оппозиции выразили серьезные опасения по поводу прибытия лайнера. Они утверждают, что судно может подпадать под международные санкции из-за своего прошлого. Кроме того, оппозиционеры считают, что многие российские граждане на борту лайнера ранее нарушали закон "Об оккупации", посещая территории Абхазии и Южной Осетии. Это вызвало возмущение и требования принять соответствующие меры.

Туристы из России, находящиеся на борту круизного лайнера, отреагировали на обвинения журналистов. Они категорически отрицают, что Россия оккупировала какие-либо территории и утверждают, что просто наслаждаются своим отдыхом во время путешествия. По их словам, они никак не нарушали законы и не имеют ничего общего с политикой.

Георгий Вашадзе, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", высказал свое мнение по данному случаю. Он считает, что прибытие российских туристов, которые не признают оккупацию и чувствуют себя в Батуми как дома, является результатом пророссийской политики правящей партии "Грузинская мечта". По его мнению, власти должны принять необходимые меры для решения этой проблемы.

Агентство морского транспорта Грузии прокомментировало ситуацию и уточнило, что компания-владелец круизного лайнера не находится в списке международных санкций. Сам лайнер Astoria Grande вошел в порт Батуми под флагом Палау из Трабзона.

Представители агентства подчеркнули, что компания-владелец судна, которая зарегистрирована на Сейшельских островах под именем Goodwin Shipping Limited, не связана с международными санкциями. Прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит исключительно коммерческий характер, и нет оснований для каких-либо ограничений.

Агентство морского транспорта Грузии вместе со службой доходов минфина страны постоянно контролируют суда и их владельцев, чтобы предотвратить обход международных санкций. Такие меры важны для соблюдения международных стандартов и поддержания порядка в портах.

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