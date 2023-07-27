Житель Польши, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в отделение с букетом из конопли, чтобы попросить прощения. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Нарушитель, которому исполнилось 38 лет, заявился в районный отдел полиции в Ленчице. В руках у него был 45-сантиметровый куст марихуаны. За что он хотел попросить прощения, не уточняется.
Во время обыска в квартире злоумышленника было обнаружено ещё 18 кустов конопли. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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