Украинскую саблистку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке

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Украинская спортсменка Ольга Харлан на чемпионате мира по фехтованию лишилась победы, так как не захотела пожать руку российской саблистке.

Фото: Fotodom.ru

Инцидент произошёл на чемпионате мира по фехтованию. Украинка Ольга Харлан одержала победу над россиянкой Анной Смирновой, однако отказалась пожать руку сопернице.

Россиянка ждала рукопожатия целый час, однако украинка так не протянула побеждённой коллеге руку.

По правилам ЧМ Харлан дисквалифицировали. Победу автоматически присудили спортсменке из Болгарии.

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