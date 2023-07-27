Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал истребители F-16 "ещё одной игрушкой для Москвы"

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России ничего не стоит уничтожить истребители F-16, которые Запад передал Киеву. В данном случае всё произойдёт так же, как и с остальной натовской техникой, уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби пообещал, что Вашингтон передаст Украине свои истребители F-16 уже к концу текущего года. При этом сам Кирби выразил сомнение в том, что эти самолёты смогут изменить ситуацию на поле боя в рамках конфликта.

"У России есть тысячи истребителей, при помощи которых она легко расправится с F-16. Их поставки ничего не изменят для Украины. Просто будет еще одна игрушка для Москвы", — сказал Джонсон на YouTube-канале Stephen Gardner.

Эксперт подчеркнул, что сейчас на Украине происходит демилитаризация не только Киева, но и стран НАТО, чьё оружие оказалось там неэффективным, а Москва расправляется с ним так же просто, как и с украинским.

Поэтому передача Киеву истребителей F-16 станет скорее политическим жестом, чем как-то поможет Киеву непосредственно на поле боя, добавил Джонсон.