Сильный ветер может стать причиной распространения пожаров с территорий Греции и Турции на Испанию. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, пламя из-за сильного ветра в Средиземноморье может дойти до Мадрида. В связи с этим во многих районах испанской столицы, а также в близлежащих регионах, ввели режим повышенной готовности.
Усугубить ситуацию может ожидаемое усиление жары. Как отмечают учёные, аномально высокая температура воздуха установилась из-за того, что в экваториальной части Тихого океана нагрелись воды, также произошёл тепловой взрыв в Сахаре, после чего антициклон "Харон" накрыл всё Средиземноморье.
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