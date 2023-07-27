Bloomberg: Пожары Средиземноморья могут распространиться на Испанию

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Сильный ветер может стать причиной распространения пожаров с территорий Греции и Турции на Испанию. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: vesti-ural.ru

По данным издания, пламя из-за сильного ветра в Средиземноморье может дойти до Мадрида. В связи с этим во многих районах испанской столицы, а также в близлежащих регионах, ввели режим повышенной готовности.

Усугубить ситуацию может ожидаемое усиление жары. Как отмечают учёные, аномально высокая температура воздуха установилась из-за того, что в экваториальной части Тихого океана нагрелись воды, также произошёл тепловой взрыв в Сахаре, после чего антициклон "Харон" накрыл всё Средиземноморье.