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Китай заявил о намерении углубить стратегическое сотрудничество с Индонезией

Мир » Азия

В целях укрепления двусторонних связей Пекин планирует усилить стратегическое сотрудничество с Джакартой. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в городе Чэнду. В этом году исполняется 10 лет со дня начала всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.

Китай заявил о намерении углубить стратегическое сотрудничество с Индонезией
Фото: .globaltimes.cn

Десять лет назад Китай и Индонезия установили всеобъемлющее стратегическое партнёрство, что стало поворотной вехой в их дипломатических отношениях. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече заявил о готовности Китая тесно сотрудничать с Индонезией для достижения общих целей и создания более гармоничного и процветающего будущего для двух стран.

Лидеры двух стран обсудили различные сферы сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, развитие инфраструктуры и обмены между людьми. Обе стороны признают огромный потенциал роста и процветания, который ждет их впереди, если они объединят свои усилия в духе сотрудничества и взаимного уважения.

Одной из ключевых целей укрепления китайско-индонезийского стратегического партнёрства является содействие стабильности и миру в регионе.

Взаимодействуя, страны стремятся решать общие проблемы, способствовать экономическому развитию и обеспечивать благополучие своих народов. Ожидается, что такой единый подход окажет положительное влияние не только на Азиатско-Тихоокеанский регион, но и на мировую арену.

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Российский эксперт высказался о китайской инициативе глобальной безопасности
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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