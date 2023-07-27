Экс-советник Пентагона Макгрегор: в ЕС хотели бы покончить с украинским конфликтом из-за провала контрнаступления Киева

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Многие страны ЕС хотели бы завершения украинского конфликта после того, как контрнаступление Киева зашло в тупик. В этом уверен бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: https://24tv.ua/ru/

По Украине только позиция США и Британии остаётся неизменной, отметил офицер.

"Сейчас европейцы (как мне говорят в кулуарах), за исключением британцев, занимают позицию "ну, мы не против, давайте просто покончим с этим". Но остальные, в Лондоне, Вашингтоне не хотят этого признавать",- сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Полковник считает, что Вашингтону следует считаться в этом вопросе с мнением России, потому что это в его же интересах. Белому дому придётся признать "законные интересы РФ на Украине", однако нынешний лидер США Джо Байден пока отказывается это делать.

Вне зависимости от других итогов переговоров, нейтральный статус Украины должен быть признан американцами, уверен Макгрегор.