Европейский банк вновь поднял ключевую ставку, обновив исторический максимум

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Европейский банк второй месяц подряд повышает ключевую процентную ставку, в этот раз она была повышена на 0,25 базисных пункта до 4,25%, сообщается на сайте регулятора.

Фото: flickr. com

Последнее повышение базовой ставки произошло в июне этого года, тогда ее подняли сразу на 0,5%, превосходя ожидания экспертов.

Аналитики сообщают, что инфляция снижается, но не стоит рассчитывать, что она придет в норму ближайшее время. Европейский центральный банк пытается ее установить на уровне 2%, однако девятое повышение ставки говорит об обратном.