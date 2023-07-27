Армия Нигера предупредила об опасности любого внешнего военного вмешательство в дела страны

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Командование вооруженных сил Нигера выступило в своем официальном аккаунте в Twitter* с резким предупреждением о потенциально катастрофических последствиях внешнего военного вмешательства в дела Нигера для его населения и всей страны.

Фото: wikimedia

Неожиданным шагом стало решение нигерийской армии присоединиться к требованиям, выдвинутым повстанцами в их недавнем заявлении. Военные объясняют это решение стремлением предотвратить кровопролитие и обеспечить физическое благополучие президента страны.

Военный штаб Нигера также призвал силы обороны и безопасности поддерживать боевую готовность в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

В результате недавних беспорядков в Нигере 26 июля президент страны Мохамед Базум был взят в плен повстанцами. Впоследствии было подтверждено, что лидер страны находится в своей резиденции. По имеющимся данным, президент Базум находится в безопасности и не пострадал.

После этих событий на центральных улицах Ниамея собрались демонстранты, чтобы выразить свою поддержку президенту Базуму. Однако они были встречены предупредительными выстрелами со стороны членов повстанческой группировки.

В своем обращении к населению свергнутый лидер Нигера выразил надежду, что достижения страны за время его президентства будут сохранены. Он верит, что граждане, дорожащие демократией и свободой, позаботятся о сохранении этих достижений.

* в России ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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