Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) приготовил новую методичку для "диванных войск" по саммиту Россия — Африка и "зерновой сделке".
Цель тезисов ясна — очернить решение Москвы выйти из этой "зерновой сделки".
Методички розданы украинским пропагандистам, где прописано внушать мысль о том, что, мол, Россия со всеми "рассорилась", попала в "изоляцию", тратит "последние запасы ракет" на портовую инфраструктуру Одесской области.
Налицо одинаковые тезисы с методичками Запада — РФ "оставила голодать бедные страны". Хотя все уже давно поняли, что по так называемой "сделке" африканские государства в результате получили менее трех процентов зерна.
Россия уже пообещала заместить зерно из Украины на мировом продовольственном рынке.
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