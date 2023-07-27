Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Возвращение на Родину: сотрудник украинского посольства в Сеуле устроил пьяный дебош в баре
Военный журналист Борзенко дал прогноз по окончанию контрнаступления ВСУ
Армия Нигера предупредила об опасности любого внешнего военного вмешательство в дела страны
Суд в РФ приговорил молдавского бизнесмена и владельца "Молдиндконбанк" Платона к 20 годам колонии заочно
В работе авиакомпании, чей вертолет упал на Алтае, выявили десятки нарушений
В Испании задержали 17 человек за организацию договорных футбольных матчей
Chery повышает цены на автомобили в России: обзор последних изменений
Лукашенко предложил перестроить работу своих дипломатов с ООН
ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по аэродромам, пунктам управления и базам ВСУ

Роберт Кеннеди-младший: США препятствовали заключению мирного соглашения между Украиной и РФ

1:23
Мир

США препятствовали налаживанию отношений между Украиной и Россией, потому что Вашингтон настроен на военное противостояние с Москвой. Так считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Роберт Кеннеди-младший: США препятствовали заключению мирного соглашения между Украиной и РФ
Фото: Вадим Савицкий

Кеннеди-младший напомнил, как нынешний украинский лидер пришёл к власти, и насколько тесно он повязан с Вашингтоном.

"В 2019 году Зеленский баллотировался в президенты. Он был комедийным актером, опыта в политике у него не было. Почему же он победил? Потому что построил свою кампанию на подписании Минского соглашения. Но как только он сел в президентское кресло, Виктория Нуланд и Белый дом ему сказали, что ему так делать нельзя", — сказал Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News.

Политик обратил внимание, что количество бойцов ВС РФ, отправленных Владимиром Путиным на Украину после того, как отношения между странами "дошли до точки", было явно недостаточным для захвата страны. Это значило, что российский президент был тогда готов к переговорам.

И когда дело дошло до переговоров и по ним появились кое-какие подвижки, США и Британия в лице премьера Бориса Джонсона саботировали все договорённости, потому что Вашингтон настроен на войну с РФ, добавил Кеннеди-младший.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года
"Это неизбежно": аналитик оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин Киев в отчаянии ввёл в бой главные резервы в Запорожье Любовь Степушова
Под Черкассами уничтожены наёмники из Польши и США
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
"Хайль, Зеленский": скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ
"Хайль, Зеленский": скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ
Последние материалы
У страха глаза велики: ВКС России перешли на дневные удары по ВСУ
Пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела мошенникам более 3 млн рублей
Роберт Кеннеди-младший: США препятствовали заключению мирного соглашения между Украиной и РФ
Житель посёлка в Приморском крае рассказал об обстановке после нападения тигра на собаку
Чем опасен для автомобиля дешевый антифриз
Эксперт Баканов: китайские авто заняли места покинувших РФ западных марок
В Сети появились кадры крушения вертолета МИ-8 на Алтае
Эксперт объяснила почему у автолюбителей дёргаются глаза
Марков назвал военный переворот в Нигере пророссийским
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников