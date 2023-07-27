Роберт Кеннеди-младший: США препятствовали заключению мирного соглашения между Украиной и РФ

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США препятствовали налаживанию отношений между Украиной и Россией, потому что Вашингтон настроен на военное противостояние с Москвой. Так считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Фото: Вадим Савицкий

Кеннеди-младший напомнил, как нынешний украинский лидер пришёл к власти, и насколько тесно он повязан с Вашингтоном.

"В 2019 году Зеленский баллотировался в президенты. Он был комедийным актером, опыта в политике у него не было. Почему же он победил? Потому что построил свою кампанию на подписании Минского соглашения. Но как только он сел в президентское кресло, Виктория Нуланд и Белый дом ему сказали, что ему так делать нельзя", — сказал Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News.

Политик обратил внимание, что количество бойцов ВС РФ, отправленных Владимиром Путиным на Украину после того, как отношения между странами "дошли до точки", было явно недостаточным для захвата страны. Это значило, что российский президент был тогда готов к переговорам.

И когда дело дошло до переговоров и по ним появились кое-какие подвижки, США и Британия в лице премьера Бориса Джонсона саботировали все договорённости, потому что Вашингтон настроен на войну с РФ, добавил Кеннеди-младший.