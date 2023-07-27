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Президент Нигера удерживается солдатами на фоне продолжающихся переговоров о перевороте

1:19
Мир

В разгар переговоров о перевороте президент Нигера оказался в руках солдат. Полковник Амаду Абдраман объявил об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума, а главой временного правительства был объявлен генерал Салифу Моди.

Президент Нигера удерживается солдатами на фоне продолжающихся переговоров о перевороте
Фото: wikipedia

Политическая ситуация в Нигере

В последнее время политическая ситуация в Нигере, государстве Западной Африки, остается неспокойной. В стране неоднократно наблюдалась политическая нестабильность, и недавняя попытка переворота стала очередной главой в ее непростой истории.

Продолжающиеся переговоры

Пока страна переживает последнюю попытку переворота, ведутся переговоры по урегулированию кризиса. Ситуация остается напряженной, судьба руководства страны висит на волоске. Вовлеченные стороны неустанно работают над мирным урегулированием и определением дальнейшего пути развития Нигера.

Отстранение президента Базума

Заявление полковника Амаду Абдрамана о смещении президента Базума вызвало шок в стране и международном сообществе. Отстранение президента привело к неопределенности и обеспокоенности как внутри страны, так и за ее пределами относительно будущей стабильности Нигера.

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Нигер: "Мы решили положить конец режиму"
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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