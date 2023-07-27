Президент Нигера удерживается солдатами на фоне продолжающихся переговоров о перевороте

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В разгар переговоров о перевороте президент Нигера оказался в руках солдат. Полковник Амаду Абдраман объявил об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума, а главой временного правительства был объявлен генерал Салифу Моди.

Фото: wikipedia

Политическая ситуация в Нигере

В последнее время политическая ситуация в Нигере, государстве Западной Африки, остается неспокойной. В стране неоднократно наблюдалась политическая нестабильность, и недавняя попытка переворота стала очередной главой в ее непростой истории.

Продолжающиеся переговоры

Пока страна переживает последнюю попытку переворота, ведутся переговоры по урегулированию кризиса. Ситуация остается напряженной, судьба руководства страны висит на волоске. Вовлеченные стороны неустанно работают над мирным урегулированием и определением дальнейшего пути развития Нигера.

Отстранение президента Базума

Заявление полковника Амаду Абдрамана о смещении президента Базума вызвало шок в стране и международном сообществе. Отстранение президента привело к неопределенности и обеспокоенности как внутри страны, так и за ее пределами относительно будущей стабильности Нигера.

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