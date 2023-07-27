Президент Нигера удерживается солдатами на фоне продолжающихся переговоров о перевороте

В разгар переговоров о перевороте президент Нигера оказался в руках солдат. Полковник Амаду Абдраман объявил об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума, а главой временного правительства был объявлен генерал Салифу Моди.
В последнее время политическая ситуация в Нигере, государстве Западной Африки, остается неспокойной. В стране неоднократно наблюдалась политическая нестабильность, и недавняя попытка переворота стала очередной главой в ее непростой истории.
Пока страна переживает последнюю попытку переворота, ведутся переговоры по урегулированию кризиса. Ситуация остается напряженной, судьба руководства страны висит на волоске. Вовлеченные стороны неустанно работают над мирным урегулированием и определением дальнейшего пути развития Нигера.
Заявление полковника Амаду Абдрамана о смещении президента Базума вызвало шок в стране и международном сообществе. Отстранение президента привело к неопределенности и обеспокоенности как внутри страны, так и за ее пределами относительно будущей стабильности Нигера.
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