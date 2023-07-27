Американское правительство заявило, что российский истребитель выпустил осветительные огни в сторону американского беспилотного дрона MQ-9 Reaper в Сирии, сообщает Associated Press.
По данным источника, это второй инцидент за последние сутки и шестой в этом месяце. Белый дом заявил, что авиация РФ пролетела в опасной близости к американской технике, которая могла ответить ответным ударом.
В качестве доказательств издательство приводит двух чиновников, которые пожелали остаться анонимными.
Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что в Белом доме видели сообщения об "опасной зоне близости" российского истребителя. Также добавила, что это нарушает международные нормы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.