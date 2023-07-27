США обвиняют Россию в попытке сбить БПЛА над Сирией

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Американское правительство заявило, что российский истребитель выпустил осветительные огни в сторону американского беспилотного дрона MQ-9 Reaper в Сирии, сообщает Associated Press.

Фото: By The National GuardTech. Sgt. Neil Ballecer - California Naitonal Guard, Public Domain

По данным источника, это второй инцидент за последние сутки и шестой в этом месяце. Белый дом заявил, что авиация РФ пролетела в опасной близости к американской технике, которая могла ответить ответным ударом.

В качестве доказательств издательство приводит двух чиновников, которые пожелали остаться анонимными.

Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что в Белом доме видели сообщения об "опасной зоне близости" российского истребителя. Также добавила, что это нарушает международные нормы.