Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл напугал своих коллег, неожиданно замерев на пресс-конференции.
Как отмечает The Washington Post, политик примерно 20 секунд напряжённо смотрел вперёд без каких-либо комментариев.
"Вы хотите ещё что-то сказать прессе?" — поинтересовался республиканец Джон Баррассо.
После этого вопроса Макконнелл молча отошёл от трибуны, однако спустя несколько минут вернулся обратно, сообщив, что его состояние улучшилось. По словам помощника политика, лидер республиканского меньшинства почувствовал головокружение.
Позже Макконнелл признался журналистам, что вечером после инцидента с ним связался глава США Джо Байден.
"Ну, президент звонил, чтобы меня проверить", — подтвердил республиканец.
При этом сенатор не стал раскрывать, обращался ли он к медикам после случившегося на пресс-конференции.
Ранее Макконнелл заявил, что граждане США перестали считать конфликт на Украине чем-то значительным и требующим внимания.
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