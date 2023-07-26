Италия обещает США "порвать с Китаем"

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони стремится улучшить отношения с президентом США Джо Байденом, обещая отказаться от сотрудничества с Китаем. В четверг она планирует лично обсудить с Байденом тонкости этой ситуации.

Фото: Alliance/DPA/picture Alliance

Официальные лица из Рима непублично заверяют США, что Италия планирует выйти из спорного инвестиционного соглашения с Китаем, но Мелони не намерена обнародовать свое решение во время своей короткой поездки в Вашингтон. Инсайдеры, знакомые с ее мыслями, сообщают об этом, оставаясь в анонимности.

Стратегия заключается в том, чтобы США трактовали отход от Китая как демонстрацию лояльности, и Белый дом осознает, что дать достаточно времени для официального объявления поможет Италии достичь согласия с дружественным разрывом, ограничить возможные торговые возмездия и показать Мелони как решительного лидера, принимающего решения.

Чиновники в Риме беспокоятся, что публичное заявление о таком чувствительном решении, сделанное в США, может ослабить ее позицию. Китайское государственное издание Global Times уже предполагает, что решение Италии выйти из инициативы "Один пояс, один путь" вызвано давлением Вашингтона.

Италия, как и многие европейские страны, оказалась между двух огней в нарастающем напряжении между США и Китаем, усугубленном поддержкой Китаем России после начала СВО. Поддерживать отношения с США, не отталкивая при этом Китай, стало значительно сложнее на экономическом и геополитическом уровне.

Приглашение в Белый дом для итальянских премьер-министров — обычное явление. Предшественник Мелони, Марио Драги, принимал Байдена в 2022 году. Популист Джузеппе Конте приветствовал Дональда Трампа в 2018 году, а Маттео Ренци из левоцентристской демократической партии обедал с Бараком Обамой в 2016 году.

Визит Мелони в Белый дом совпадает с подготовкой Италии к председательству в G7 в следующем году, и она ожидает, что отношения с Китаем станут одной из самых важных тем для обсуждения.

Италия присоединилась к инициативе "Один пояс, один путь" в 2019 году под руководством премьер-министра Конте, что выделяет ее среди стран G7. Этот шаг вызывает вопросы о лояльности Рима, и соглашение должно быть продлено автоматически в конце года, если не будут предприняты дополнительные шаги.

В последние несколько месяцев Мелони пыталась найти способ отказаться от обязательств, не привлекая возмездия со стороны Китая. Официальные лица Италии говорят, что они видят, насколько внимательно Китай следит за их следующими шагами.

По словам источников, команда Мелони намерена облегчить отход из сотрудничества с Китаем, предлагая Китаю другие эксклюзивные инвестиционные возможности, и итальянская лидерка планирует включить Байдена в свою стратегию.

Мелони руководит социал-консервативной и националистической партией "Братья Италии", что противоположно идеологии демократа Байдена. Тем не менее, два лидера нашли некоторое взаимопонимание, обнявшись на встрече G7 в Хиросиме, Япония.

Мелони до сих пор не определила, насколько четко она будет говорить о проблеме с Китаем после встречи с Байденом. Официальные представители Италии сообщают, что в последние несколько месяцев они были в тесном контакте с администрацией США, чтобы избежать неожиданных сюрпризов. Визит в столицу США для Мелони имеет не только символическое значение, но и важность для содержательных переговоров с Байденом. Она стремится занять более заметное место за столом.