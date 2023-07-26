Евросоюз оказывает активную финансовую помощь Киеву, тратя на это неимоверные суммы, которые правильнее было бы направить на улучшение качества жизни граждан Европы. На это обратил внимание лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Политик подчеркнул, что ЕС отправляет огромные суммы Киеву каждый месяц.
"ЕС осуществил ежемесячный платеж в размере 1,5 миллиарда евро режиму Зеленского! И это продолжается с января!" — написал Филиппо в своих соцсетях.
По информации общественника, только от Франции киевские власти получили в июле 300 миллионов евро.
Филиппо уже много раз призывал попытаться разрешить украинский конфликт мирным путём и отказаться от дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева.
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