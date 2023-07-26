В Нигере произошла попытка государственного переворота

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Военнослужащие президентской гвардии Нигера удерживают главу государства Мохамеда Базума в административном здании. Число мятежников неизвестно, сообщает Jeune Afrique.

Фото: wikimedia

Местные СМИ сообщают, что военной техники, в районе президентской резиденции нет, также не слышно взрывов или звуков вооруженной борьбы. Некоторые приближенные к главе государства источники пишут, что Базум ведет переговоры с мятежниками и готов к мирному урегулированию конфликта.

Согласно источнику, предположительный повод для переворота — отставка генерала президентской гвардии. Он занимал свою должность при прошлом главе государство, однако лишился ее, когда ко власти пришел Мохамед Базум.

Государственные силы Нигера готовы к отражению, а также к превентивному удару по мятежникам, если они не сложат оружие.

"Президент и его семья чувствуют себя хорошо. Армия и национальная гвардия готовы атаковать тех бойцов президентской гвардии, которые поддались эмоциям. Это произойдет, если эти люди не одумаются", - сообщается на официальной странице в Twitter.

Также местные источники сообщают, что атакующая гвардия не пользуется поддержкой у других силовых ведомств.