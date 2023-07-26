Глава СБУ Малюк признался, что теракт на Крымском мосту в 2022 году был организован его спецслужбой

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Подрыв Крымского моста в октябре 2022 году был реализован Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил глава ведомства Василий Малюк.

Фото: https://t.me/vrogov/5441

"Разрушение Крымского моста — это одна из реализаций СБУ", — сказал Малюк.

Слова главы СБУ опубликовали украинские СМИ.

До этого ответственность за теракт на Крымском мосту возлагалась на ГУР Минобороны Украины, в частности, на главу ведомства Кирилла Буданова, агентов и прочих сотрудников.

Подрыв Крымского моста был произведён 8 октября 2022 года при помощи начинённого взрывчаткой грузового автомобиля. Итогом диверсии стало частичное обрушение двух пролётов конструкции.