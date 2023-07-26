Подрыв Крымского моста в октябре 2022 году был реализован Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил глава ведомства Василий Малюк.
"Разрушение Крымского моста — это одна из реализаций СБУ", — сказал Малюк.
Слова главы СБУ опубликовали украинские СМИ.
До этого ответственность за теракт на Крымском мосту возлагалась на ГУР Минобороны Украины, в частности, на главу ведомства Кирилла Буданова, агентов и прочих сотрудников.
Подрыв Крымского моста был произведён 8 октября 2022 года при помощи начинённого взрывчаткой грузового автомобиля. Итогом диверсии стало частичное обрушение двух пролётов конструкции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.