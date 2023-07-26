Молдавия выходит из соглашений о вооруженных силах в рамках СНГ

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Молдавия решает выйти из соглашений о вооруженных силах, пограничных войсках и стратегических силах в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Это решение было озвучено министром обороны страны Анатолием Носатым после заседания кабинета министров. Правительство одобрило денонсацию этих соглашений, которые были подписаны в Минске 30 декабря 1991 года, однако Республика Молдова до сих пор не выполняла их в полном объеме. Министр Носатый объявил об этом решении на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото: lrv.lt

Отношение Молдавии к СНГ заметно изменилось после победы Майи Санду на президентских выборах 2020 года. Интересно отметить, что Санду никогда не принимала участия в саммитах организации. Но к 2023 году риторика Кишинева в отношении СНГ стала более жесткой. Министр иностранных дел Николае Попеску объявил о начале процесса денонсации соглашений, подписанных в рамках СНГ. С другой стороны, министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба высказал мнение, что страна должна сохранять выгодные для ее экономики соглашения. Также свою позицию заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, считая, что выход из СНГ негативно скажется на сырьевом секторе страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике политику Кишинева, назвав ее двуличной. Она отметила, что, несмотря на заявления о желании покинуть СНГ, молдавские власти не хотят отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.

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