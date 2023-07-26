Политолог Сергей Марков рассказал, как на поступок Сергея Лаврова отреагировали в социальных сетях Армении и Азербайджана.
Марков рассказал, что помощник главы МИД РФ попросил Лаврова не употреблять термин НКАО, так как он не нравится представителям Азербайджана. Лавров последовал данному совету.
"В Азербайджане и Армении бурю вызвал Сергей Лавров", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт отметил, что в социальных сетях Армении "плачут", заявляя, что Россия с Азербайджаном.
"А азербайджанские соцсети в восторге прославляют Россию и говорят, что именно Россия должна быть главной в урегулировании, а не США и не ЕС", — рассказал Марков.
Ранее сообщалось, что Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Пакистана.
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