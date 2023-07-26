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Марков прокомментировал поступок Сергея Лаврова во время международных переговоров

0:54
Мир

Политолог Сергей Марков рассказал, как на поступок Сергея Лаврова отреагировали в социальных сетях Армении и Азербайджана.

Марков прокомментировал поступок Сергея Лаврова во время международных переговоров
Фото: EAdaily.com

Марков рассказал, что помощник главы МИД РФ попросил Лаврова не употреблять термин НКАО, так как он не нравится представителям Азербайджана. Лавров последовал данному совету.

"В Азербайджане и Армении бурю вызвал Сергей Лавров", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт отметил, что в социальных сетях Армении "плачут", заявляя, что Россия с Азербайджаном.

"А азербайджанские соцсети в восторге прославляют Россию и говорят, что именно Россия должна быть главной в урегулировании, а не США и не ЕС", — рассказал Марков.

Ранее сообщалось, что Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Пакистана.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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