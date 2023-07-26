Политолог Макеева: Франция, Германия, Польша и Венгрия могут задуматься о выходе из ЕС

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Власти Франции, ФРГ, Польши и Венгрии могут задуматься над выходом из состава Европейского союза, сообщила политолог Наталья Макеева.

Фото: so-l.ru

По её словам, Варшава начнёт размышлять над такой перспективой, если РФ установит полный контроль над Украиной. Она добавила, что Германия — мощное государство, которому ЕС "ни к чему". Как пояснила эксперт, в нынешней обстановке от нахождения в составе Евросоюза у Берлина больше минусов, чем плюсов.

"Венгрия может покинуть ЕС в ближайшие два года", — уточнила политолог в беседе с URA.RU.

Макеева подчеркнула: выход из Евросоюза позволит вышеназванным странам вновь стать суверенными.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что европейские государства не смогут оперативно восстановить свои экономики после окончания украинского конфликта.