Власти Франции, ФРГ, Польши и Венгрии могут задуматься над выходом из состава Европейского союза, сообщила политолог Наталья Макеева.
По её словам, Варшава начнёт размышлять над такой перспективой, если РФ установит полный контроль над Украиной. Она добавила, что Германия — мощное государство, которому ЕС "ни к чему". Как пояснила эксперт, в нынешней обстановке от нахождения в составе Евросоюза у Берлина больше минусов, чем плюсов.
"Венгрия может покинуть ЕС в ближайшие два года", — уточнила политолог в беседе с URA.RU.
Макеева подчеркнула: выход из Евросоюза позволит вышеназванным странам вновь стать суверенными.
Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что европейские государства не смогут оперативно восстановить свои экономики после окончания украинского конфликта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.