Власть в Камбодже будет передана по наследству

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В своем выступлении в среду, премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил о своем решении уйти в отставку. Он сообщил, что его сын Хун Манет займет его пост в ближайшие недели.

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"Хун Манет станет премьер-министром в ближайшие недели", — заявил Хун Сен, добавив, что назначение нового премьер-министра состоится 10 августа.

Хун Сен, правивший страной на протяжении почти 40 лет, выступил всего через несколько дней после победы его правящей Народной партии Камбоджи (НПК) на всеобщих выборах без существенного сопротивления.

"Я останусь главой правящей партии и депутатом Национальной ассамблеи", — подчеркнул он.

Премьер также отметил, что вновь избранный парламент соберется 21 августа, а новый кабинет будет вступать в должность 22 августа.