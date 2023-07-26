Бедрицкий счёл положительным знаком призыв Кеннеди-младшего наладить диалог США и России

1:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на нижней точке, дальше — только мировой конфликт. Об этом заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий, комментируя в интервью Pravda.Ru призыв кандидата в президенты США Роберта Кеннеди наладить диалог с Россией.

Фото: МИД РФ

По словам эксперта, даже в худшие дни холодной войны США и СССР сохраняли неформальные линии связи. Он считает, что нынешняя ситуация является "ненормальной". Как пояснил специалист, в США довольно много людей поддерживают Кеннеди, однако сейчас у власти находится так называемое "крыло Клинтона", которое уже не в силах решать внешние и внутренние проблемы.

"Кеннеди необходимо пройти многоступенчатый отбор для участия в президентской гонке. В любом случае то, что политик его уровня, а он всё-таки достаточно влиятельный политик, начинает говорить о необходимости нормализации отношений с Россией, это положительный знак", — сказал Бедрицкий.

Собеседник Pravda.Ru перечислил шаги, которые помогут Кеннеди наладить отношения США и РФ в случае прихода к власти:

Инициализация переговорного процесса;

Приостановка поддержки Украины;

Проведение через Конгресс и Сенат США законопроектов для нормализации диалога с Россией.

Ранее Кеннеди-младший сообщил, что у Вашингтона сейчас нет связей с Москвой на высоком уровне. Он призвал исправить эту ситуацию.