Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Роберт Кеннеди считает, что официальный Вашингтон должен наладить диалог с российским руководством на высоком политическом уровне.
Как отметил государственный деятель, Советский Союз столкнулся с огромными потерями в результате Второй мировой войны. Он призвал последовать совету 35-го американского президента Джона Кеннеди и поставить себя "на их место". По его словам, "экзистенциальная битва" с РФ должна быть прекращена, а сотрудникам администрации США необходимо вновь начать разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.
"У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам следует говорить с ними", — подчеркнул Кеннеди-младший на мероприятии по борьбе с антисемитизмом в Нью-Йорке.
Ранее политик осудил намерение НАТО принять Украину в состав альянса. Он убеждён: такой шаг спровоцирует "бесконечный" конфликт с Российской Федерацией.
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