The Guardian: система течений Гольфстрим может остановиться уже в 2025 году

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Если человечество не уменьшит скорость глобального потепления, система течений Гольфстрим может исчезнуть уже через два года, что грозит климатической катастрофой всему миру.

Фото: pixabay.com

Атлантическая меридиональная обратная циркуляция (АМОЦ), куда входит Гольфстрим, находится в состоянии самой низкой активности за последние 1600 лет.

"Новые исследование оценивают временную шкалу коллапса между 2025 и 2095 годами", — пишет издание The Guardian.

Авторы материалы напоминают, что без этой системы течений индийские, южноамериканские и западноафриканские плантации останутся без дождей, на Европу обрушатся шторма и похолодание, а восточное побережье США будет затоплено.