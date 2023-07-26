Политолог Кваснюк: Зеленский играет роль капризного актёра в спектакле Запада

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Президент Украины Владимир Зеленский всячески позиционирует себя как самостоятельного политического лидера. Однако многие открыто говорят о том, что им управляет Вашингтон.

Фото: https://mosregtoday.ru

Кто на самом деле принимает решения, касающиеся действий Зеленского? Правда ли, что он хочет через два-три года стать премьер-министром парламентской республики? Об этом Pravda.Ru рассказал политолог, участник одесского сопротивления "Куликово поле" Егор Кваснюк.

"Зеленский, безусловно, является нанятым работником, который выполняет роль. Он же не лидер нации, он играет лидера нации. Он не президент. Он не сделал для граждан Украины ничего хорошего. при этом сам по себе он кривляка. Поэтому он ездит в таком виде, в зелёных майках приезжает к другим президентам, не соблюдает никакие договорённости. Кроме того, он капризуля. Кривляка, капризуля, маленький мальчик", — объяснил аналитик.

По словам эксперта, нужно просто понимать психологию этого актёра.

Ему не понравилось, что его не собираются защищать все страны НАТО, жертвуя своими людьми, возможной Третьей мировой атомной войной. Поэтому он начинает шантажировать, отметил политолог.

По его мнению, Зеленский хочет, чтобы Россию принудили к заморозке конфликта, продержаться "на троне" два-три года и потом перейти в парламентскую республику, стать премьером и жить до конца своих дней маленьким князьком своего личного каганата.

Однако этого не произойдёт без решения России, что Зеленскому уже объяснили Германия и другие страны, заключил собеседник издания.