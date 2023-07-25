Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского о полном провале из-за распоряжений НАТО

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Контрнаступление Киева обречено, потому что украинский президент Владимир Зеленский идёт на поводу у своих западных союзников, вынуждающих его бросать для участия в наступательных действиях абсолютно неготовых к этому бойцов. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: lentka.com

"Единственное, что должен сделать Зеленский — это бросить в топку украинскую армию, чтобы она была уничтожена", — сказал Соскин в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Членам НАТО совсем не жаль Украину, для них она просто пушечное мясо, а Зеленский просто делает то, что велят ему в Альянсе. Союзники заставляют Киев продолжать наступление, невзирая на плачевное положение украинской армии.

И хотя Киев говорил Западу, что его армия не готова к наступательной операции, союзники просто отмахнулись от предостережений украинских властей, добавил Соскин.