Контрнаступление Киева обречено, потому что украинский президент Владимир Зеленский идёт на поводу у своих западных союзников, вынуждающих его бросать для участия в наступательных действиях абсолютно неготовых к этому бойцов. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Единственное, что должен сделать Зеленский — это бросить в топку украинскую армию, чтобы она была уничтожена", — сказал Соскин в эфире YouTube-канала Politeka Online.
Членам НАТО совсем не жаль Украину, для них она просто пушечное мясо, а Зеленский просто делает то, что велят ему в Альянсе. Союзники заставляют Киев продолжать наступление, невзирая на плачевное положение украинской армии.
И хотя Киев говорил Западу, что его армия не готова к наступательной операции, союзники просто отмахнулись от предостережений украинских властей, добавил Соскин.
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