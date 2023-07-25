Российским туристам в Анталье посоветовали не покидать отели

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Генеральное консульство России в Анталье призвало российских туристов не покидать отели и не ходить на индивидуальные прогулки в леса и горы, так как в Турции бушуют пожары. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: www.gazeta.uz

В случае возникновения опасных ситуаций следует неукоснительно выполнять указания местных властей и сотрудников отелей. При себе необходимо иметь контакты для связи с туроператором, страховой службой, посольством или консульством.

Как отмечают российские дипломаты, пожары в Турции распространяются в труднопроходимых местах и не представляют угрозу для отелей, а также для популярных туристических мест.