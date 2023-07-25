Два пилота самолёта, разбившегося в Греции во время тушения лесных пожаров, погибли. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
В вооружённых силах страны в период с 25 по 27 июля будет объявлен траур. Погибшими лётчиками оказались 34-летний капитан Христос Мулас и 27-летний пилот Перикл Стефанидис.
Напомним, самолёт типа Canadair разбился во время тушения пожара на Эвбее. Судно совершило сброс воды, после чего упало в труднодоступном месте.
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