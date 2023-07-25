В МИД РФ готовы помогать Баку и Еревану в достижении мирного договора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы помогать в согласовании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом он сообщил во время переговоров с коллегами из указанных стран.

Фото: Коммерсант.ру

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы трёхсторонние договоренности воплощались в жизнь в полном объёме.

Лавров указал на то, что Россия направляет усилия на стабилизацию обстановки на армяно-азербайджанской границе, на решение гуманитарных вопросов и прочих значимых социальных аспектов.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха возможен лишь при условии отсутствия угрозы для жизни мирного населения.