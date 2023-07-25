Контрнаступление Киева с треском провалилось, став причиной огромных потерь ВСУ. Об этом напомнил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Украинцы не достигли никаких существенных успехов в контрнаступлении. Они не смогли даже преодолеть первую линию обороны России", — сказал Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.
Эксперт посочувствовал историкам, которые будут жить в будущем и будут пытаться объяснить, как киевские власти смогли допустить гибель такого невероятного числа украинцев.
Джонсон отметил, что контрнаступление Киева не только не помогло ему реализовать поставленные задачи, но и отбросило ВСУ назад на ряде направлений.
В итоге Украине не приходится ждать ничего хорошего: потери ВСУ растут, западная техника уничтожается с молниеносной скоростью, добавил Джонсон.
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