Пашинян не исключил возможность заключения мирного договора с Азербайджаном до конца 2023 года

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирный договор с Азербайджаном может быть подписан при определённых условиях. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Это можно сделать, если будет налажен диалог между Баку и Степанакертом. В таком случае мирный договор может быть подписан уже в 2023 году.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась осенью 2020 года, что привело к столкновению между Арменией и Азербайджаном.

В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора.