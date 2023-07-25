Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирный договор с Азербайджаном может быть подписан при определённых условиях. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
Это можно сделать, если будет налажен диалог между Баку и Степанакертом. В таком случае мирный договор может быть подписан уже в 2023 году.
Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась осенью 2020 года, что привело к столкновению между Арменией и Азербайджаном.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора.
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