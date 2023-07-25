Флоридский губернатор и кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис попал в автомобильную аварию в штате Теннесси. Несмотря на происшествие, ни сам Десантис, ни члены его команды не пострадали.
Пресс-секретарь политика Брайана Гриффин рассказал Fox News об аварии, утверждая, что она произошла, когда губернатор направлялся на мероприятие в Чаттануге. Детали аварии пока не разглашаются.
Десантис, если станет президентом США, пообещал усилить давление на Россию. Он озвучил свои планы по проведению более агрессивной политики, особенно в области экспорта.
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