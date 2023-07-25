Экс-агент ЦРУ Джиральди: слова Байдена о "поражении" Путина на Украине сильно удивили агентов

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Агенты ЦРУ не поверили своим ушам, когда лидер США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин уже "потерпел поражение" в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.

Фото: almode.ru

Эксперт напомнил, что реальная ситуация на Украине сейчас прямо противоположна тому, что говорит Байден.

"Я думаю, агенты ЦРУ в шоке от этих слов. Из того, что я знаю, сейчас стали адекватно оценивать ситуацию, и в Пентагоне в частном порядке заговорили о том, что мы зашли в тупик с военной точки зрения", — сказал Джиральди в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Заявления о том, что ВСУ могут достичь успеха в наступлении, голословны и не имеют под собой никаких оснований. А то, что говорит Байден про Украину — чистая политика, эти слова призваны снизить градус напряжения среди американцев и европейцев, добавил Джиральди.