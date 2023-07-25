Экс-глава генштаба Чехии Шедивы: Запад сильно заблуждается по поводу конфликта на Украине

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Запад оценивает украинский конфликт очень однобоко, с точки зрения киевских политиков и чиновников, а также СМИ Британии и США. На это обратил внимание бывший начальник генштаба чешской армии генерал армии в запасе Иржи Шедивы.

Фото: Вадим Савицкий

Генерал подчеркнул, что на Западе принимают во внимание исключительно то, что говорят по поводу конфликта киевские политики и военачальники, а также слова аналитиков из Британии и США, в частности, вашингтонского Института по изучению войны (ISW).

"При этом мы мало анализируем реальные результаты боевых действий, включая то, что заявляет сама Россия", — сказал Шедивы в интервью порталу Czdefence.

Генерал обратил внимание, что в западным новостях ничего не говорится про проблемы, которые есть у ВСУ. А если бы дела на поле боя шли так же, как говорят о них в украинских и западных новостях, контрнаступление ВСУ было бы гораздо более успешным.

Также на Западе предпочитают не говорить, сколько всего нужно Киеву для успешного продвижения. Шедивы обратил внимание, что даже сами украинские чиновники не говорят правду о происходящем на линии соприкосновения.

"В прошлом решения о поставке вооружений всегда принимались поздно, и сейчас в случае с истребителями эти решения, если и придут, то тоже с запозданием", — добавил Шедивы.