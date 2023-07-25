Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Фото: Ютуб

Марков рассказал, что Шойгу с 25 по 27 июля будет с визитом в КНДР. Шойгу примет участие в празднике в честь победы КНДР в войне 1950 — 1953 годов.

Политолог уверен, что представители двух стран обсудят возможные варианты сотрудничества.

Он считает, что Россия откажется от исполнения санкций ООН против Корейской Народно-Демократической Республики.

Политический эксперт предположил, что КНДР может передать РФ снаряды и ракеты для применения в СВО. Не исключил он и участия добровольцев армии КНДР в спецоперации на Украине.

Марков предположил, что Россия будет расплачиваться с КНДР за военную помощь продовольствием.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету.

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