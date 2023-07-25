Власти США сделали из Украины свалку оружия, создав проблемы для других государств. Об этом сообщает Firstpost.
По информации издания, дальнейшие поставки иностранной военной техники Киеву приведут к формированию опасного рынка оружия, снарядов и дронов. Этот рынок будет активно функционировать после поражения киевского режима в результате конфликта с РФ, сказано в статье.
Как подчеркнул автор материала, американский президент Джо Байден должен остановить военную поддержку ВСУ.
"Мир столкнулся с большой угрозой безопасности из-за свалки оружия, в которую США превратили Украину", — уточнил журналист.
Ранее политолог Питер Харрис раскритиковал решение Байдена о поставках кассетных бомб Киеву. Эксперт счёл эти снаряды "бесчеловечным оружием".
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