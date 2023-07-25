Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что НАТО непосредственно участвует в конфликте с Россией на Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на полях саммита ООН по продовольственным системам.
Дипломат также подчеркнул, что Москва не исключает всё большую вовлечённость североатлантического альянса в те действия, которые сильно разгоняют региональную напряжённость.
Вершинин заявил, что в среду, 26 июля, планируется проведение совета Украина — НАТО. Россия будет внимательно следить за развитием событий на данном мероприятии.
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