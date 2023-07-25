Вершинин: Кремль будет следить за результатами Совета Украина – НАТО по Чёрному морю

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Власти РФ намерены следить за результатами совета Украина-НАТО, ключевой темой которого заявили доставку зерна из Украины по Чёрному морю. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на соответствующее заявление заместителя руководителя МИД РФ Сергея Вершинина. Он напомнил о том, что мероприятие состоится в среду, 26 июля.

Фото: fishki.net

Комментируя возможность опосредованного участия Военного альянса в силовых акциях в Чёрном море, Вершинин выразил мнение о том, что страны НАТО открыто, а не опосредованно участвуют в силовой конфронтации с Россией на территории Украины.

"Речь может пойти об опасном расширении вовлечённости НАТО в действия, которые разгоняют региональную напряженность, — предупредил Вершинин. — Мы считаем эти вещи недопустимыми".

Таким образом замглавы внешнеполитического ведомства ответил на вопрос журналистов о вероятном участии альянса в блокаде портов России.