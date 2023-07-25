В центральной части Турции произошло землетрясение

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Во вторник, 25 июля, в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Фото: https://smi24.kz

Эпицентр толчков залегал на глубине в 12 км, на расстоянии 18 км от города Козан в провинции Адана. О пострадавших и разрушениях, причинённых стихией, не сообщалось.

Напомним, ранее в Адане в субботу, 22 июня, произошло другое землетрясение. Его магнитуда была оценена в 3,9 балла.

В феврале в Турции произошли два мощнейших землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 баллов. В результате этих трагических событий погибли 50,5 тыс. человек.