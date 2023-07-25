NDP: Польша всерьёз настроена на войну с Россией

Власти Польши делают всё, чтобы втянуть Варшаву в прямое противостояние с Москвой. Об этом сообщил обозреватель Яцек Тохман.

Фото: w-dog.ru

Несмотря на глубокий экономический кризис в Польше, республиканское правительство закупило военную технику и взяло кредиты, тем самым загнав страну в долгосрочные долги.

"И всё это не только для того, чтобы сделать польскую армию сильнейшей в Европе, но и для того, чтобы стать подготовленным участником войны", — подчеркнул обозреватель.

Кроме того, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в августе в Сувалкском коридоре будет создан сапёрный батальон.

"Это ещё одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя. В ближайшее время я сообщу о новых инвестициях", — сообщил глава военного ведомства.

Тохман добавил: чрезмерные амбиции властей Польши приведут к печальным последствиям.

"Все действия, направленные на увеличение военного присутствия вблизи польско-белорусской границы, могут свидетельствовать только об одном — польские власти всерьёз настроены на войну с Россией", — сделал вывод обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).