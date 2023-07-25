Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, глава секретариата партнёрства Россия — Африка Олег Озеров заявил, что российские дипломатические представительства практически во всех странах Африки готовятся к открытию. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат отметил, что соответствующие решения уже готовятся и они, скорее всего, будут приняты. В первую очередь будет открыто небольшое количество посольств, но в результате планируется открыть дипломатические миссии практически во всех странах Африки.
Озеров подчеркнул, что решение о закрытии посольств на Чёрном континенте в 1990-е годы было "не вполне разумным", поэтому данную ситуацию следует выправлять. Процесс этот будет длительным.
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