Rzeczpospolita: Украина понимала, что лишится поддержки Запада из-за провала контрнаступления

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От контрнаступления ВСУ на Западе и в Европе ожидали большего, заявили аналитики. По их мнению, Украина понимала, что лишится поддержки при провале.

Фото: The Daily Beast

Как уточнили авторы, официальный Киев должен был понимать, что финансовые ресурсы и оружейные не вечны, но запад делал ставку на контрнаступление, которое пошло не так, как ожидалось.

"Предоставили Киеву танки и бронетехнику, но в итоге они мало что смогли сделать, — пишут аналитики Rzeczpospolita. — Украинские военачальники до начала наступления хорошо понимали, что их западные союзники в ответ на инвестиции ожидают от ВСУ быстрых и решительных побед".

Однако быстрых побед одержать не получилось. Как подчеркнули авторы материала, кроме того, "терпение" Запада также не является "вечным ресурсом" в вопросе Украины.