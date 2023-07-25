От контрнаступления ВСУ на Западе и в Европе ожидали большего, заявили аналитики. По их мнению, Украина понимала, что лишится поддержки при провале.
Как уточнили авторы, официальный Киев должен был понимать, что финансовые ресурсы и оружейные не вечны, но запад делал ставку на контрнаступление, которое пошло не так, как ожидалось.
"Предоставили Киеву танки и бронетехнику, но в итоге они мало что смогли сделать, — пишут аналитики Rzeczpospolita. — Украинские военачальники до начала наступления хорошо понимали, что их западные союзники в ответ на инвестиции ожидают от ВСУ быстрых и решительных побед".
Однако быстрых побед одержать не получилось. Как подчеркнули авторы материала, кроме того, "терпение" Запада также не является "вечным ресурсом" в вопросе Украины.
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