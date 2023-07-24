В Вашингтоне сообщили, что дали Киеву всё, что ему может потребоваться для проведения наступательных действий. Об этом проинформировал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге для СМИ.
Чиновник назвал переданные Украине объёмы вооружений "колоссальными".
"С нашей точки зрения, у Украины есть все, что ей нужно для проведения этого контрнаступления. Мы предоставили им колоссальные объемы военного оборудования вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе и по всему миру", — сказал Миллер.
Таким образом в Госдепе отреагировали на статьи в национальной прессе, в которых представители киевских властей объясняют неудачи в контрнаступлении недостаточной военной помощью со стороны Запада.
Миллер также пообещал, что скоро объявят о новых пакетах военной поддержки Украине.
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