В США заверили, что предоставили Киеву всё, что нужно для контрнаступления

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В Вашингтоне сообщили, что дали Киеву всё, что ему может потребоваться для проведения наступательных действий. Об этом проинформировал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге для СМИ.

Фото: Fotodom.ru/ Eyeubiquitous

Чиновник назвал переданные Украине объёмы вооружений "колоссальными".

"С нашей точки зрения, у Украины есть все, что ей нужно для проведения этого контрнаступления. Мы предоставили им колоссальные объемы военного оборудования вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе и по всему миру", — сказал Миллер.

Таким образом в Госдепе отреагировали на статьи в национальной прессе, в которых представители киевских властей объясняют неудачи в контрнаступлении недостаточной военной помощью со стороны Запада.

Миллер также пообещал, что скоро объявят о новых пакетах военной поддержки Украине.